Участник теробороны погиб при обстрелах Белгородской области

Гладков: при обстрелах Белгородской области погиб один участник теробороны

В боях у приграничья Белгородской области погиб один участник территориальной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Число пострадавших из-за обстрелов региона возросло до 10, 6 из них в больнице, добавил он.

Во вторник, 12 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание администрации Белгорода. Взрыв летательного аппарата выбил в здании окна и посек фасад. Еще один дрон ударил по белгородскому магазину. Помимо этого, беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде.