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22:07, 12 марта 2024Россия

Участник теробороны погиб при обстрелах Белгородской области

Гладков: при обстрелах Белгородской области погиб один участник теробороны

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В боях у приграничья Белгородской области погиб один участник территориальной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Число пострадавших из-за обстрелов региона возросло до 10, 6 из них в больнице, добавил он.

Во вторник, 12 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание администрации Белгорода. Взрыв летательного аппарата выбил в здании окна и посек фасад. Еще один дрон ударил по белгородскому магазину. Помимо этого, беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде.

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      Марина Совина
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