Украина вновь атаковала Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ дважды обстреляли село Новопетровка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область, дважды обстреляв село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, после первого обстрела зафиксировали выбитые окна, посеченные фасады и заборы в четырех частных домах, а также выбитые окна в трех квартирах многоквартирного. Также поврежден забор социального объекта и одна легковая машина.

Второй обстрел села ВСУ вели из минометов. В результате один из снарядов попал в подвал частного домовладения, а также разрушил сарай. Еще в двух частных домах выбиты окна и поврежден фасад. Помимо этого, повреждения получила линия электропередачи. Аварийные службы приступят к ремонту после согласования работ с Минобороны.

Пострадавших при обстрелах Новопетровки нет, подчеркнул Гладков.

Ранее беспилотник ударил по магазину в Белгороде. На кадрах с моментом атаки видно, как дрон врезается в здание и взрывается. Также слышны громкие щелчки, похожие на стрельбу.

Еще один украинский дрон атаковал здание администрации Белгорода. По последним данным, пострадали четыре человека. Как рассказал глава города Валентин Демидов, двоим оказана помощь на месте, еще двоих доставили в медучреждения.

Кроме того, в ночь на 12 марта на территорию региона сразу по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина — попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа. Как сообщили в Минобороны, российские войска отразили атаку. В результате противник потерял до 60 человек, пять танков и бронетранспортер.