Губернатор Старовойт сообщил, что в Курске сработала система ПВО

В Курске сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. Подробности о работе ПВО губернатор не привел.

Ранее Старовойт подтвердил информацию о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться в на территорию Курской области в районе поселка Теткино. По его словам, атака была пресечена российскими военнослужащими. При этом населенный пункт с утра находится под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, ночью Курская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. В результате средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ. Старовойт подчеркнул, что ракетная опасность в регионе сохраняется.

Утром 12 марта украинские диверсанты попытались пересечь российскую границу в Курской и Белгородской областях. Военкоры сообщали, что члены ДРГ передвигались на пикапах. В социальных сетях появлялись ролики со звуками стрельбы в районе курского поселка Теткина, однако их подлинность не подтверждена. Baza со ссылкой на источник заявляла о двух пострадавших в ходе боя. В свою очередь, губернатор Старовойт заявлял об одном раненом при обстреле населенного пункта со стороны Украины местном жителе.

Власти Белгородской области сообщения о попытке прорыва ДРГ не подтверждали. Однако, согласно сообщениям губернатора Вячеслава Гладкова, регион с ночи подвергается ударам со стороны Украины. По официальным данным, при атаке на Шебекино пострадали два человека. Как сообщил глава региона, в результате обстрела местная жительница получила осколочное ранение лица. Также из-за падения снаряда рядом с гаражным комплексом в брюшную полость ранен мужчина.