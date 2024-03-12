В Минфине оценили шансы возвращения замороженных активов на фондовый рынок РФ

Чебесков: деньги инвесторов после обмена активов вернутся на фондовый рынок РФ

Большая часть средств россиян после обмена активами с зарубежными инвесторами будет снова вложена в ценные бумаги. Шансы возвращения денег на отечественный фондовый рынок оценил заместитель главы Минфина Иван Чебесков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, заморозка активов структурами из недружественных стран сказалась на доверии к фондовому рынку и рынку капитала. Однако принятые меры по разблокировке этих средств помогают вернуть доверие граждан. Об этом Чебесков заявил на V Финансовом форуме Промсвязьбанка «Просто капитал».

«Конечно, есть граждане, которые сказали, что полностью "завязали" с фондовым рынком, но таких, мне кажется, меньшинство. Мне кажется, большинство тех, кто осознанно инвестировал, понимают, что инвестиции в фондовый рынок, особенно долгосрочные, это правильный способ сбережения, правильный способ накопления, достижения определенных целей», — пояснил он.

Чебесков также допустил, что со временем к обмену замороженных активов могут допустить заблокированные на СПб бирже бумаги. Для этого нужно проверить работу механизма на практике, а затем поэтапно его расширять.

Сбор заявок на обмен принадлежащих россиянам заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) на замороженные в РФ средства иностранных инвесторов начнется 25 марта. Заявки от нерезидентов будут собирать с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября. По мнению председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, сумма обмена замороженными активами составит десятки миллиардов долларов.