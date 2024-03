Доказана истинная причина миграции древних людей из Африки

PNAS: миграция древних людей из Африки вызвана изменением климата

Ученые Миланского и Колумбийского университетов нашли доказательства, что исход древних людей из Африки примерно один миллион лет назад мог быть вызван первым крупным оледенением в эпоху плейстоцена. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи определили более точное время начала первой крупной ледниковой эпохи плейстоцена и сопоставили его с генетическими свидетельствами эффекта «бутылочного горлышка» или резкого сокращения генетического разнообразия популяции людей.

Предыдущие исследования показали, что крупная миграция гомининов из Африки произошла где-то между 1,1 и 0,9 миллиона лет назад. Примерно в то же время, когда, предположительно, произошла миграция, наблюдалось падение численности древних людей. Когда началась ледниковая эпоха, уровень океана упал бы достаточно, чтобы позволить человечеству легче добраться до Евразии. Кроме того, условия в Африке стали бы более трудными для живущих там гомининов, что также способствовало миграции.

Команда предполагает, что истинной причиной миграции было изменение климата и падение уровня океана, что открыло сухопутные маршруты, и произошло это примерно 0,9 миллиона лет назад, в конце раннего плейстоцена.