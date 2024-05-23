Переехавший в Россию продюсер Quest Pistols отреагировал на обвинения СБУ

Переехавший в Россию продюсер Бардаш заявил, что раскрывал украинцам глаза

Переехавший в Россию продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш прокомментировал заочно предъявленные Службой безопасности Украины (СБУ) обвинения. Его цитирует RT.

По словам медиаменеджера, он максимально раскрывал украинцам глаза на происходящее в стране. «Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведет себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел [президента Украины Владимира] Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — сказал он.

Украинский продюсер добавил, что почувствовал необходимость в том, чтобы стать «тем самым рупором, который будет общаться с людьми». «Считаю, что в этом долг любого человека, оказавшегося в такой ситуации и понявшего, что происходит. Этим я и занимаюсь два года», — заключил Бардаш.

Ранее СБУ заочно предъявила Бардашу обвинения в нарушении четырех статей уголовного кодекса Украины. Продюсер подозревается в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий России.

В 2024 году поддержавший специальную военную операцию продюсер получил паспорт России. До этого Бардаш был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» после заявления, что в последние годы на территории Украины происходит «максимальный беспредел».