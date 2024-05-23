Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:32, 23 мая 2024Культура

Переехавший в Россию продюсер Quest Pistols отреагировал на обвинения СБУ

Переехавший в Россию продюсер Бардаш заявил, что раскрывал украинцам глаза

Кадр: БАРДАШ / Youtube

Переехавший в Россию продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш прокомментировал заочно предъявленные Службой безопасности Украины (СБУ) обвинения. Его цитирует RT.

По словам медиаменеджера, он максимально раскрывал украинцам глаза на происходящее в стране. «Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведет себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел [президента Украины Владимира] Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — сказал он.

Украинский продюсер добавил, что почувствовал необходимость в том, чтобы стать «тем самым рупором, который будет общаться с людьми». «Считаю, что в этом долг любого человека, оказавшегося в такой ситуации и понявшего, что происходит. Этим я и занимаюсь два года», — заключил Бардаш.

Ранее СБУ заочно предъявила Бардашу обвинения в нарушении четырех статей уголовного кодекса Украины. Продюсер подозревается в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий России.

В 2024 году поддержавший специальную военную операцию продюсер получил паспорт России. До этого Бардаш был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» после заявления, что в последние годы на территории Украины происходит «максимальный беспредел».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан замначальника Генштаба ВС России

      Задержанный замглавы Генштаба стал владельцем квартиры за карьеру в Минобороны

      Звезда «Служебного романа» вышла на связь после ухудшения состояния

      Переехавший в Россию продюсер Quest Pistols отреагировал на обвинения СБУ

      Солнечные вспышки помогли обнаружить доисторическое поселение

      Раскрыто возможное наказание задержанному замначальника генштаба ВС Шамарину

      Женщина склонила одноклассниц дочери к проституции

      Россияне оценили качество отечественных лифтов

      Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон перед IPO

      Раскрыты подробности о недвижимости задержанного замглавы Генштаба ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше