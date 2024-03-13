Лавров заявил о задаче формирования равной и неделимой безопасности в Евразии

Лавров: задачей России является равная и неделимая безопасность в Евразии

Россия вынесла своей первостепенной задачей равную и неделимую безопасность в Евразии взамен деградирующим евроатлантическим институтам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости в среду, 13 марта.

«На региональном уровне в условиях полной деградации ОБСЕ как евроатлантического символа на первый план выходит задача формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, которая призвана дополнить и укрепить процесс формирования большого евразийского партнерства», — сказал дипломат.

В качестве примера Лавров привел совместные усилия таких организаций, как ЕАЭС, Шанхайская организация сотрудничества, АСЕАН, СНГ.

Ранее Лавров заявил о необходимости сформировать новую систему безопасности в Евразии. Он подчеркнул, что Москва делает необходимое для становления Организации Договора о коллективной безопасности ключевой региональной структурой безопасности в регионе.