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07:31, 13 марта 2024Мир

Путин оценил отказ Финляндии от сближения с Россией

Путин: отказавшись от сближения с Россией, Финляндия не улучшила безопасность

Фото: Tom Little / Reuters

Отказавшись от сближения с Россией и решив вступить в НАТО, Финляндия не улучшила ситуацию с точки зрения своей безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«В последние годы и в Хельсинки, и уж тем более в приграничных районах Финляндии принимали рубли российские», — напомнил президент.

По мнению российского главы, это было хорошо с точки зрения экономики, цены на недвижимость держались на достаточно хорошем уровне.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что вступившие в НАТО Швеция и Финляндия утратили нейтральный статус по отношению к России, теперь страна вынуждена защищаться от них. По его мнению, в РФ создают новые военные округа, которые помогут блокировать угрозы с северо-запада.

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      Юлия Мискевич
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