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18:16, 13 марта 2024Спорт

Роднина оценила претензии Тутберидзе к Тарасовой

Ирина Роднина: доказательств вины Этери Тутберидзе в деле Камилы Валиевой нет

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила претензии Этери Тутберидзе к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что любое обвинение требует доказательств. Она подчеркнула, что, несмотря на то, что Тутберидзе несла ответственность за здоровье фигуристки Камилы Валиевой, доказательств ее вины нет.

12 марта Тарасова рассказала, что дать Валиевой препарат с допингом мог только тренер. В ответ на это Тутберидзе потребовала официальных извинений, назвав слова специалиста клеветой.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Спортсменку лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной, а также титулов чемпионки России и Европы.

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      Анастасия Борисова
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