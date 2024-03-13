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01:28, 13 марта 2024Россия

Рябков предложил отложить вопрос с расширением БРИКС

Рябков предложил отложить вопрос с расширением БРИКС до саммита в Казани

Фото: Ministry of Economy Russia / via Globallookpress.com

Обсуждение вопроса о расширении БРИКС нужно отложить до саммита объединения в Казани. Об этом рассказал замглавы МИД России, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Мы должны обеспечить для стран, заинтересованных в сближении с БРИКС, площадку, платформу, где можно работать в практическом плане, не ощущая себя обойденными и встраиваясь в этот ритм взаимодействия», — уточнил он.

Говоря о главных задачах, которые стоят перед группой, Рябков подчеркнул, что в БРИКС необходимо «прежде всего интегрировать тех, кто только что присоединился». Второй важной задачей шерпа назвал разработку категории государств-партнеров, составление их перечня.

По словам Сергея Рябкова, двукратное увеличение количества членов, которое произошло с 1 января 2024 года, стало «беспрецедентным событием для любой международной структуры».

На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно: Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы. Такая система будет создана на основе цифровых валют и блокчейна. Кроме того, планируется развивать применение валют, альтернативных доллару США, уточнил Ушаков.

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      Марина Совина
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