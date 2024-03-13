В России нашли редчайшие растения

В российском городе Миасс нашли редчайшие водоросли полушник и хару щетинистую

В российском городе Миасс нашли редчайшие краснокнижные растения. Соответствующую информацию публикует местный портал «Первое областное».

Согласно материалу, на западном берегу озера Тургояк, а именно в Мухорьинской курье, обнаружили редкие водоросли: полушник озерный и хару щетинистую. Известно, что упомянутые растения занесены в Красную книгу Челябинской области. В частности, полушник отнесен к первой категории редкости, а хара щетинистая относится к четвертой категории.

По словам ученых, открытие данных водорослей — это признак того, что Тургояк начинает самоочищаться, поскольку оба вида растений достаточно капризны и не способны развиваться в загрязненной среде или в водоеме с избыточным разрастанием водорослей.

В августе 2023 года ученые из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН обнаружили в Карском море неизвестный ранее вид диатомовых водорослей. Растения были найдены в месте, где река Обь впадает в Карское море.