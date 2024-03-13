Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:46, 13 марта 2024Моя страна

В России нашли редчайшие растения

В российском городе Миасс нашли редчайшие водоросли полушник и хару щетинистую

Фото: Sergey Malkov / Globallookpress.com

В российском городе Миасс нашли редчайшие краснокнижные растения. Соответствующую информацию публикует местный портал «Первое областное».

Согласно материалу, на западном берегу озера Тургояк, а именно в Мухорьинской курье, обнаружили редкие водоросли: полушник озерный и хару щетинистую. Известно, что упомянутые растения занесены в Красную книгу Челябинской области. В частности, полушник отнесен к первой категории редкости, а хара щетинистая относится к четвертой категории.

Материалы по теме:
На страже вечной мерзлоты. Что искать туристу в лучших национальных парках Арктики?
На страже вечной мерзлоты.Что искать туристу в лучших национальных парках Арктики?
28 февраля 2022
«Ощущается, как минус 43» Сильные ветра на севере России уносят людей и машины. Как местные это выдерживают?
«Ощущается, как минус 43»Сильные ветра на севере России уносят людей и машины. Как местные это выдерживают?
4 февраля 2020
Вечная зима, тысячи озер и гигантский водопад. Что посмотреть туристу на Крайнем Севере?
Вечная зима, тысячи озер и гигантский водопад.Что посмотреть туристу на Крайнем Севере?
6 августа 2021

По словам ученых, открытие данных водорослей — это признак того, что Тургояк начинает самоочищаться, поскольку оба вида растений достаточно капризны и не способны развиваться в загрязненной среде или в водоеме с избыточным разрастанием водорослей.

В августе 2023 года ученые из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН обнаружили в Карском море неизвестный ранее вид диатомовых водорослей. Растения были найдены в месте, где река Обь впадает в Карское море.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      ВС России уничтожили два вертолета ВСУ на площадке подскока в ДНР

      Названы опасные для поклейки обоев помещения в доме

      Владелец «Пятерочки» решил нанять таролога с навыками защиты от магии

      Министры ФРГ захотели подтолкнуть Шольца к поставке Taurus Украине

      Названы цели военно-морских учений России, Ирана и Китая

      Захарова связала слова Макрона об отправке войск на Украину с ее разделом

      Рост ВВП стран «Большой двадцатки» замедлился

      РЖД ввели 15-процентные скидки для россиян с детьми

      Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше