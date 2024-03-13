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14:11, 13 марта 2024Спорт

В «Спартаке» ответили на вопрос о возвращении задержанного в Дубае легионера

«Спартак»: задержанный в Дубае футболист Промес пока не может вернуться в Россию
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В «Спартаке» ответили на вопрос о возвращении в Россию задержанного в ОАЭ легионера Квинси Промеса. Комментарий пресс-службы красно-белых приводит РИА Новости.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время», — заявили в клубе, отметив, что находятся в контакте с представителями футболиста.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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