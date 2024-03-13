Врач перечислил признаки крайне опасной боли в горле

Если горло болит так сильно, что невозможно глотать, не стоит заниматься самолечением, надо как можно скорее идти к врачу, заявил кандидат медицинских наук, оториноларинголог, эксперт телеканала «Доктор» Владимир Зайцев. Признаки крайне опасной боли в горле специалист перечислил в комментарии «Ленте.ру».

По словам Зайцева, нельзя терпеть, когда горло болит так сильно, что невозможно глотать. Речь может идти о воспалении задней стенки глотки, которое самостоятельно не пройдет. Без лечения состояние быстро ухудшится, предупредил врач, поэтому нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Лор назначит лечение антибактериальными препаратами.

Вторым тревожным признаком Зайцев назвал ощущение легкого удушья, которым сопровождается боль в горле. Оно возникает из-за отека слизистой оболочки и сужения дыхательной трубки.

Это состояние опасно особенно ночью, когда человек находится в горизонтальном положении. Необходимо срочно показаться лор-врачу, так как состояние крайне опасно

Владимир Зайцев оториноларинголог

Также Зайцев рекомендовал не тянуть с визитом к врачу, если у человека, помимо боли в горле, появляются неприятный запах изо рта, ощущение слабости, вялости. Это сигналы тонзилогенной интоксикации, при которой в толще небных миндалин образуются пробки, а это ничто иное как спрессованный стрептококк, объяснил лор.

«Необходимо убрать воздействие стрептококка на слизистые, чтобы облегчить состояние. Удалять пробки самостоятельно нельзя! Необходимо комплексное лечение: врач проводит вакуумное промывание, ультрозвуковое орошение, орошение на лор-комбайне, смазывание и физиотерапевтические процедуры», — рассказал врач.

В заключение Зайцев призвал обращаться к врачу при фаринголарингите, при котором не только болит горло, но и меняется голос. Ощущение охриплости, по его словам, возникает из-за того, что воспаление спускается в гортаноглотку. Без лечения это состояние может привести к полной потере голоса, подытожил врач.

Ранее Владимир Зайцев предостерег от опасного метода лечения ОРВИ. В частности врач предупредил об опасности дышать над картошкой.