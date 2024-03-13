Жители Уфы засняли бегающую по центру города косулю

Бегающая по улице около жилых домов в Уфе дикая косуля попала на видео

Жители Уфы засняли косулю, которая бегала по центру города около жилых домов. Соответствующие кадры публикует сообщество «Моя Уфа» во «ВКонтакте».

Дикое животное попало на видео, когда перебегало перекресток улиц Коммунистической — Цюрупы, а затем забежало в местный сквер Маяковского. «Бежит, обалдеть! Этим утром мы устроили слежку за косулей, хотя я, если что, опаздываю на работу», — иронично заявила уфимка Лиля Курамшина.

Известно, что представители Минэкологии региона занялись отловом зверя, которого намерены выпустить в лесу.

«Это уже не первый случай встречи с косулями на территории города. Если вы стали свидетелем подобного, просим позвонить по телефону оперативного дежурного Минэкологии Башкирии», — высказался сотрудник министерства Глеб Егоров.

В феврале лиса стащила телефон у сотрудника службы защиты животных и сняла себя на видео. Инцидент произошел в деревне Багшот, Великобритания, куда приехал сотрудник службы Бен Фитцкоста. Специалисту поступило сообщение о лисе с травмированной лапой.