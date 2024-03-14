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07:09, 14 марта 2024Спорт

«Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Боруссия» победила ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Дортмундская «Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/8 финала турнира немцы оказались сильнее нидерландского клуба ПСВ. Во втором матче команда победила — 1:0. На третьей минуте единственный мяч забил полузащитник Джейдон Санчо.

Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

До этого в четвертьфинал турнира вышли лондонский «Арсенал», мюнхенская «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити», французский ПСЖ и мадридский «Реал». Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков по решению Союза европейских футбольных ассоциаций. Финал пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

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      Анастасия Борисова
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