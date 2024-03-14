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11:38, 14 марта 2024Россия

Губернатор опубликовал кадры последствий атаки на Белгород

Губернатор Гладков опубликовал кадры последствий атаки на Белгород

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

В сети появились кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Их публикует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Судя по кадрам, автомобиль, в который попал украинский боеприпас, сгорел дотла. Повреждения также есть в жилых зданиях и, в частности, в медицинском учреждении — там частично обрушился потолок. На месте работают оперативные службы.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украина ударила по Белгороду утром в четверг, 14 марта. Она выпустила по городу восемь реактивных снарядов. Один из них попал в автомобиль, где находился водитель — его спасти не удалось. Предварительно, удар был нанесен кассетными боеприпасами.

Украина ударила по Белгороду утром в четверг, 14 марта. Она выпустила по городу восемь реактивных снарядов. Один из них попал в автомобиль, где находился водитель — его спасти не удалось. Предварительно, удар был нанесен кассетными боеприпасами. По последним данным, всего при атаке пострадали шесть человек.

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      Анастасия Шейкина
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