Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:24, 14 марта 2024Наука и техника

США одобрили третьи летные испытания Starship

США одобрили третьи летные испытания многоразовой системы Starship

Фото: Joe Skipper / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США одобрило для компании SpaceX лицензию на проведение третьих летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает ArsTechnica.

Получение лицензии было последним препятствием, которое мешало компании произвести очередной испытательный запуск.

В официальном канале сети X компании сообщается, что пуск состоится в четверг, 14 марта, в 16:10 по московскому времени. «Погода на 70 процентов благоприятствует сегодняшним третьим комплексным летным испытаниям Starship», — говорится в сообщении SpaceX.

Материалы по теме:
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

Согласно SpaceNews, верхняя ступень Starship через 65 минут после старта системы с площадки в американском штате Техас должна приводниться в Индийском океане.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Диверсанты с Украины несколько дней пытаются прорвать границу России. Что известно о боях и потерях?

      Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро и попал на видео

      Россиянам стало дороже отдыхать за границей

      Ветеран группы «Альфа» назвал ключевые способы борьбы с ДРГ

      Аль Пачино нарушил традицию «Оскара» и извинился

      Объяснена быстрая скорость гепардов

      В России захотели объединиться два крупных банка

      В Хорватии заявили об опасениях Украины после потери Авдеевки

      Глобальная проблема оставит корейцев без фруктов

      ЕС заподозрили в планах заменить помощь Украине на поставки оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше