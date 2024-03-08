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04:30, 8 марта 2024Наука и техника

SpaceX назвала дату третьих летных испытаний Starship

SpaceNews: третьи летные испытания системы Starship могут состояться 14 марта

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Третьи летные испытания многоразовой транспортной системы Starship могут состояться 14 марта. Соответствующую возможную дату назвала компания SpaceX. Об этом пишет SpaceNews.

Программа третьих летных испытаний будет отличаться от таковой для первых двух. Так, верхняя ступень Starship через 65 минут после старта системы с площадки в американском штате Техас должна приводниться в Индийском океане.

В ходе третьего теста планируется, в частности, многократное включение двигателей Raptor, испытание системы развертывания спутников Starlink и эксперимент по перекачке топлива из одного бака в другой.

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В январе генеральный директор SpaceX Илон Маск в ходе встречи с сотрудниками в Южном Техасе заявил, что компания запланировала провести до десяти летных испытаний перспективной системы Starship в 2024 году.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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      Иван Потапов
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