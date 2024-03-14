Студенты из Ставрополя создали необычный трактор

Студенты из Ставрополя создали мини-трактор для фермеров

Ставропольские студенты аграрного университета создали мини-трактор. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье».

Обучающиеся на втором курсе инженеры представили необычную машину, которая, по их словам, проста в управлении и станет незаменимым помощником для российских фермеров. Полноприводный трактор имеет бензиновый двигатель мощностью 13 лошадиных сил и может перевозить грузы массой до одной тысячи килограммов.

Создатели отмечают, что их изобретение способно потеснить или вовсе заменить зарубежные аналоги. Для сборки трактора были использованы только российские детали, а двигатель был позаимствован у партнеров из Китая.

В январе сообщалось, что студент российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал двигатель внутреннего сгорания, который не имеет аналогов в мировой индустрии.