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15:30, 14 марта 2024Моя страна

Студенты из Ставрополя создали необычный трактор

Студенты из Ставрополя создали мини-трактор для фермеров

Кадр: ГТРК «Ставрополье»

Ставропольские студенты аграрного университета создали мини-трактор. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье».

Обучающиеся на втором курсе инженеры представили необычную машину, которая, по их словам, проста в управлении и станет незаменимым помощником для российских фермеров. Полноприводный трактор имеет бензиновый двигатель мощностью 13 лошадиных сил и может перевозить грузы массой до одной тысячи килограммов.

Создатели отмечают, что их изобретение способно потеснить или вовсе заменить зарубежные аналоги. Для сборки трактора были использованы только российские детали, а двигатель был позаимствован у партнеров из Китая.

В январе сообщалось, что студент российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал двигатель внутреннего сгорания, который не имеет аналогов в мировой индустрии.

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      Мария Винар
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