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01:00, 14 марта 2024Ценности

Тучная рэперша Lizzo сняла штаны перед камерой и показала целлюлит на теле

Фото: @lizzobeeating

Американская рэперша Lizzo (Лиззо) снялась в откровенном виде и показала целлюлит на теле. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке 35-летняя исполнительница сняла спортивные штаны, повернувшись к спиной к камере, и продемонстрировала оголенные ягодицы с косметическим дефектом в виде характерных неровностей на коже. Помимо этого, звезда надела нежно-розовое боди с принтом и длинными рукавами.

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Кроме того, исполнительница завязала часть волос в пучок, а оставшиеся пряди распустила. Вдобавок она нанесла яркий макияж с акцентов на глаза.

В феврале рэперша Lizzo показала фигуру в кружевном белье. Известно, что стоимость комплекта составляла 95 долларов (8787 тысяч рублей). Хип-хоп-исполнительница позировала в собственном доме.

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      Екатерина Ештокина
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