В Москве человеку оторвало конечности из-за взрыва газового баллона в машине

РЕН ТВ: в Москве мужчине оторвало конечности взрывом газового баллона в авто

На западе Москвы в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. В результате происшествия мужчине оторвало конечности, пишет РЕН ТВ.

Взрыв прогремел в машине на Береговом проезде. Известно, что там сначала автомобиль загорелся, затем там произошел взрыв. О состоянии пострадавшего при взрыве баллона не сообщается.

Обстоятельства ЧП выясняются. Других подробностей о взрыве не сообщается.

Ранее в Краснодаре в одной из квартир жилого дома взорвался самогонный аппарат. Хозяин жилья был отправлен в реанимацию.