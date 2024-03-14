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07:48, 14 марта 2024Россия

В Москве человеку оторвало конечности из-за взрыва газового баллона в машине

РЕН ТВ: в Москве мужчине оторвало конечности взрывом газового баллона в авто

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На западе Москвы в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. В результате происшествия мужчине оторвало конечности, пишет РЕН ТВ.

Взрыв прогремел в машине на Береговом проезде. Известно, что там сначала автомобиль загорелся, затем там произошел взрыв. О состоянии пострадавшего при взрыве баллона не сообщается.

Обстоятельства ЧП выясняются. Других подробностей о взрыве не сообщается.

Ранее в Краснодаре в одной из квартир жилого дома взорвался самогонный аппарат. Хозяин жилья был отправлен в реанимацию.

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      Анастасия Шейкина
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