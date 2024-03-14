Задержанного в Дубае футболиста «Спартака» назвали дебилом

Экс-футболист Якубко назвал задержанного в Дубае нападающего Промеса дебилом

Экс-футболист сборной Словакии Мартин Якубко, выступавший в России за «Динамо» и «Химки», назвал дебилом задержанного в Дубае легионера «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Каким нужно быть дебилом, чтобы, зная, что тебя могут задержать, попасть в ДТП в Эмиратах. Я даже не представляю, чем этот человек думает», — заявил Якубко. Он посчитал, что если нападающего отправят в Нидерланды, то на нем можно будет поставить крест.

Якубко добавил, что ему жаль Промеса как футболиста. «Он очень хороший игрок, но если все обвинения — правда, за свое поведение надо нести ответственность», — отметил словак.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине ему суммарно грозит 7,5 года тюрьмы за нападение на брата и контрабанду наркотиков.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.