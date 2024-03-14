Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Спартак М
Сегодня
18:00 (Мск)
Оренбург
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
20:45 (Мск)
Фрайбург
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Славия П
Сегодня
20:45 (Мск)
Милан
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Вильярреал
Сегодня
20:45 (Мск)
Марсель
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Аталанта
Сегодня
23:00 (Мск)
Спортинг
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига конференций|1/8 финала. 2-й матч
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
23:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Спарта П
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
17:21, 14 марта 2024Спорт

Задержанного в Дубае футболиста «Спартака» назвали дебилом

Экс-футболист Якубко назвал задержанного в Дубае нападающего Промеса дебилом
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Экс-футболист сборной Словакии Мартин Якубко, выступавший в России за «Динамо» и «Химки», назвал дебилом задержанного в Дубае легионера «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Каким нужно быть дебилом, чтобы, зная, что тебя могут задержать, попасть в ДТП в Эмиратах. Я даже не представляю, чем этот человек думает», — заявил Якубко. Он посчитал, что если нападающего отправят в Нидерланды, то на нем можно будет поставить крест.

Якубко добавил, что ему жаль Промеса как футболиста. «Он очень хороший игрок, но если все обвинения — правда, за свое поведение надо нести ответственность», — отметил словак.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине ему суммарно грозит 7,5 года тюрьмы за нападение на брата и контрабанду наркотиков.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В России указали на признаки перехода конфликта с НАТО в острую фазу

      Белоруссия назвала крайне тяжелой обстановку у госграницы

      55-летняя Светлана Бондарчук станцевала в топе от бикини перед камерой

      Назван способ избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

      Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

      Охраннику брянской гимназии изменили меру пресечения

      Европарламент призвал Россию вернуть Румынии ее золотые резервы

      Над Белгородом в третий раз за день сработала система ПВО

      Раскрыта цель рейда российских морпехов на правый берег Днепра

      В США назвали Макрона возомнившим себя реинкарнацией Наполеона агрессором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше