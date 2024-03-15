РИА Новости: ЕС рассмотрит 14-й пакет санкций против России

Европейский союз (ЕС) рассмотрит 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

Как сообщается, новый пакет ограничений включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских санкций. «Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций», — заявил источник.

28 февраля депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски рассказал о планах ЕС ввести 14-й пакет санкций до выборов в Европарламент.

«Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал он.