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17:39, 15 марта 2024Мир

ЕС рассмотрит 14-й пакет санкций против России

РИА Новости: ЕС рассмотрит 14-й пакет санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европейский союз (ЕС) рассмотрит 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

Как сообщается, новый пакет ограничений включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских санкций. «Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций», — заявил источник.

28 февраля депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски рассказал о планах ЕС ввести 14-й пакет санкций до выборов в Европарламент.

«Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал он.

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      Юрий Леонов
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