Комиссия ООН за год не смогла найти виновных в ударах по Донецку

Комиссия ООН за год не нашла виновных в ударах по Донецку весной 2023 года

Международная комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине под председательством норвежца Эрика Месе после года расследования не смогла найти виновных в ударах по Донецку весной 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии.

В документе упоминаются две атаки по Донецку, в результате которых погибли местные жители. Один из ударов нанесли в пасхальную ночь, 16 апреля 2023 года, по центру города, а второй попал по маршрутке 28 апреля.

При этом комиссия ООН утверждает, что не может определить, какая из сторон конфликта несет ответственность за обстрелы, так как они были совершены имеющимися на складах как России, так и Украины ракетами типа БМ-21 «Град» с северо-западного направления, где в то время обе стороны находились на линии соприкосновения.

Кроме того, комиссия ссылается на показания анонимных очевидцев и не приводит в тексте фото- и видеодоказательств. Также сообщается, что члены комиссии не посещали ряд районов лично, а приводили слова неназванных свидетелей.

В тексте документа также упоминается обстрел Белгорода, произошедший в декабре прошлого года, однако виновную в нем сторону комиссия не называет.