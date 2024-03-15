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15:31, 15 марта 2024Россия

Медведев продемонстрировал альтернативную формулу мира по Украине одним фото

Медведев опубликовал фото с виселицами и назвал это альтернативной формулой мира

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продемонстрировал, как, по его мнению, должна выглядеть альтернативная формула мира по Украине. Снятую в 1943 году фотографию он выложил в Telegram.

На снимке видно четыре виселицы, окруженные толпой людей. Под каждой из виселиц видно приговоренных к казни фигурантов, которые стоят на табуретках.

«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов», — сказал Медведев. Такой же участи он пожелал президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу, который призвал разрушить Россию.

Своей новой публикацией Медведев логически продолжил начатое 14 марта рассуждение об альтернативной формуле мира по Украине. По мнению политика, формула должна исходить из признания Киевом военного поражения. За этим, согласно плану Медведева, должно следовать разоружение Украины и проведение референдума о воссоединении с Россией. Всего в «формуле Медведева» семь пунктов.

Ранее Медведев объяснил бескомпромиссность своей риторики. Политик заявил, что его резкие заявления обусловлены ненавистью к врагам России. «И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — заключил он.

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      Алан Босиков
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