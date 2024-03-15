Обязанных отчитываться перед ЦБ экспортеров станет вдвое больше

В мониторинг ЦБ войдут экспортеры с долгами более $1 млрд перед иностранцами

Банк России включит в перечень крупнейших экспортеров, предоставляющих регулятору информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность перед нерезидентами превысила миллиард долларов, сообщает ЦБ.

Компании в ближайшее время начнут уведомлять о необходимости направлять информацию. Отмечается, что среди них окажутся и те организации, чьи «дочки» соответствуют указанным показателям. Их список на фоне принятых изменений расширится примерно вдвое.

С октября 2023 года компаниям-экспортерам в соответствии с указом президента России Владимира Путина предписали сдавать в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты с учетом необходимости зачисления 80 процентов валютных поступлений на счета в РФ и продажи на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема. Также крупных экспортеров обязали сообщать о валютных активах и обязательствах, относящихся также к дочерним компаниям, в том числе зарубежным. Решение вступило в силу с 1 марта 2024 года.