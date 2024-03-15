Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Ширвиндта

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Александра Ширвиндта

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера и режиссера Александра Ширвиндта.

«Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей», — подчеркнул мэр.

Политик отметил, что цитаты героев, которых играл в кино Ширвиндт, всегда «уходили в народ». Постановки с участием актера Собянин назвал «незабываемым событием».

Народный артист России, актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт умер 15 марта в больнице на 90-м году жизни.

В 2022-м врачи диагностировали у Ширвиндта нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы, а двумя годами ранее он перенес коронавирус.