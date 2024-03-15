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23:22, 15 марта 2024Мир

В Греции сообщили о планах отправить Украине большую партию боеприпасов

«Катимерини»: Греция отправит Украине большую партию боеприпасов

Фото: Dim Hou / Unsplash

Греция отправит Украине большую партию боеприпасов. Об этом сообщает газета «Катимерини».

«Вооружение будет закуплено Чехией и отправлено напрямую на Украину», — говорится в статье. Отмечается, что в настоящее время Чехия и Греция ведут переговоры о ценах на боеприпасы, после чего последует подписание двустороннего соглашения

Греция планирует в текущем году поставить две тысячи ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тысяч 90-миллиметровых снарядов, а также четыре миллиона патронов и 70 самоходных гаубиц М114А1.

Ранее глава Министерства иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис исключил отправку войск страны на Украину.

В конце января министр обороны Греции Никос Дендиас заявил о готовности продать Украине боеприпасы на десятки миллионов евро. Он заявил, что это должно было принести «очень большой доход» греческим Вооруженным силам.

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      Марина Совина
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