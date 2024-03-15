В «Манчестер Сити» назвали жеребьевку Лиги чемпионов позором

Директор «Манчестер Сити» Бегиристайн назвал жеребьевку Лиги чемпионов позором

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Его слова приводит Marca.

Бегиристайн назвал жеребьевку турнира позором, так как команда третий раз подряд будет играть в плей-офф с мадридским «Реалом». «Сколько можно?! Всегда одно и то же. Впереди четвертьфинал, постараемся вспомнить прошлый сезон», — заявил представитель команды.

Жеребьевка Лиги чемпионов прошла ранее 15 марта в швейцарском Ньоне. По ее итогам стало известно, что мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», лондонский «Арсенал» — с мюнхенской «Баварией», мадридский «Атлетико» — с дортмундской «Боруссией», а «Барселона» — с парижским ПСЖ.

Первые матчи в парах пройдут 9 и 10 апреля. Ответные поединки состоятся через неделю.

