В России запретили поставки кормов для кошек и собак из Таиланда

В России запретили импорт кормов для домашних животных из Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, ограничения Россельхознадзора на поставки в РФ коснутся шести тайских производителей — Southeast Asian Packaging and Canning Ltd, Hi-Q Food Products Co, Unicord Public Company Limited, i-Tail Corporation Public Company Limited, Botany Petcare plant и Asian Alliance International Public Company Limited.

На российский рынок эти компании поставляют корма для кошек и собак под брендами Hiq, Prime Nature, «Деревенские лакомства», Mi-Mi, Grandorf, «Родные корма», Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и другими. Причиной запрета на ввоз в страну этой продукции стало отсутствие на заводах надлежащего контроля и надзора за соблюдением производственных цепочек. Кроме того, компании Таиланда не предоставили Россельхознадзору данные о происхождении используемого сырья.

С 6 февраля Россельхознадзор приостановил сертификацию итальянских и французских производителей кормов для кошек и собак. В число таких брендов вошли Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa. Другим производителям, среди которых Sopral, Sanypet SPA, Gheda Mangimi Srl и Diusapet srl, временно продлили сертификацию до 1 апреля.