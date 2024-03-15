В США предрекли еще большие потери территорий на Украине

Профессор Миршаймер заявил, что Украина может потерять еще больше территорий

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom предрек еще большие потери территорий на Украине.

По его мнению, Украине уже не удастся одержать победу в боевых действиях. «Единственный интересный вопрос: сколько территорий они потеряют и как будет выглядеть финальная линия раздела», — отметил он.

Миршаймер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку вооружений. Он также добавил, что новые обещанные Западом поставки не смогут решить эту проблему. По его словам, украинская армия нуждается в огромном количестве артиллерии, танков, самолетов и личного состава.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предрек, что Российская армия возьмет под свой контроль еще больше территорий Украины перед тем, как власти западных стран призовут Киев к началу мирных переговоров с Москвой.