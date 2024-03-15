Загитова назвала исполнение пятерных прыжков чем-то из области фантастики

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила возможность исполнения пятерных прыжков. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка назвала этот элемент чем-то из области фантастики. «Многие думали, что и тройные невозможно прыгать, поэтому кто знает. Возможно. На самом деле, это очень травмоопасно, но, думаю, кто-то из наших мужчин обязательно попробует», — отметила Загитова.

В мае 2022 года вероятность исполнения спортсменами пятерного прыжка оценила вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алена Леонова. «С точки зрения техники, думаю, четверными дело ограничится. Будут ли пятерные? В ближайшем будущем, мне кажется, нет», — поделилась она.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.