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10:10, 15 марта 2024Спорт

Загитова оценила возможность исполнения пятерных прыжков

Загитова назвала исполнение пятерных прыжков чем-то из области фантастики

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила возможность исполнения пятерных прыжков. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка назвала этот элемент чем-то из области фантастики. «Многие думали, что и тройные невозможно прыгать, поэтому кто знает. Возможно. На самом деле, это очень травмоопасно, но, думаю, кто-то из наших мужчин обязательно попробует», — отметила Загитова.

В мае 2022 года вероятность исполнения спортсменами пятерного прыжка оценила вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алена Леонова. «С точки зрения техники, думаю, четверными дело ограничится. Будут ли пятерные? В ближайшем будущем, мне кажется, нет», — поделилась она.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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      Алексей Гусев
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