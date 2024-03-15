Бывший союзник Гитлера захотел вернуть «фантомные долги». В России объяснили желание Румынии получить золотой запас

Захарова обвинила Румынию в попытке навесить на России фантомные долги

Румыния пытается навесить на Россию свои «фантомные долги» вековой давности, чтобы поправить плачевную ситуацию в национальной экономике. Это предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, Бухарест требует от Москвы вернуть золотой запас на фоне фермерских забастовок по всей стране. Для этого Румыния «использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент», указала дипломат.

14 марта депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой попросили Россию вернуть Румынии золотые резервы, переданные для хранения в 1916 году. Речь идет более чем о 90 тоннах золота. В ЕП отметили, что переданные Москве во время Первой мировой войны румынские религиозные ценности, архивы и золотые запасы не были возвращены, что можно считать «нарушением международного права». Парламентарии при этом признают, что некоторые ценности, принадлежащие национальной казне, вернули Румынии в 1935 и 1956 годах.

В России подсчитали долги Румынии

Захарова напомнила, что Советский Союз еще в 1949 году простил Румынии почти весь долг за причиненный ущерб в года Великой Отечественной войны, несмотря на все зверства, что творили румынские союзники Гитлера. «Если перевести на сегодняшние деньги, получится что-то в районе четырех миллиардов долларов», — уточнила представитель российского МИД. После завершения Второй мировой войны и вхождения Румынии в социалистический блок Советский Союз согласился не требовать от Румынии репараций в 300 миллионов долларов, которые она должна была выплатить СССР в соответствии с Парижским мирным договором 1947 года.

Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, по оценкам ряда экспертов, Бухарест окажется должен Москве 1365-1665 тонн золота. Это в 20-25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916-1917 годах, резюмировала Захарова.

Вопрос о возвращении золотого запаса румынская сторона подняла в середине 1990-х годов, а в 2012 году молдавские депутаты, входившие в тогдашнюю правящую парламентскую коалицию, потребовали, чтобы Россия вернула Румынии золото, назвав даже его точный вес — «93,4 тонны в виде монет и слитков».

Россия и Румыния обменялись высылкой дипломатов

В июне 2023 года стало известно, что Румыния решила выслать из страны более 50 сотрудников посольства России. В заявлении уточняется, что Румынию должны покинуть 21 дипломат и 30 представителей технико-административного персонала. Их обязали уехать в течение 30 дней. Формальным поводом демарша Бухарест назвал желание уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.

Впоследствии Москва пошла на зеркальные меры, введя квоты на численность сотрудников румынских дипмиссий. Такое решение в МИД РФ объяснили проводимой Бухарестом «недружественной политикой по отношению к Российской Федерации, направленной в том числе на создание искусственных и ничем не обоснованных препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии».