Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
1:0
1-й тайм
live
Лестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Монако
Сегодня
17:00 (Мск)
Лорьян
Франция - Лига 1|26-й тур
Клермон
Сегодня
17:00 (Мск)
Гавр
Франция - Лига 1|26-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
20:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Сегодня
22:30 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:40, 17 марта 2024Спорт

Махачев отказался от объединительного боя на юбилейном турнире UFC

Боец Махачев отказался от объединительного поединка против Эдвардса на UFC 300

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев отказался от объединительного поединка на юбилейном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом рассказал представитель спортсмена, которого цитирует ТАСС.

В команде заявили, что им был предложен бой за два титула против британца Леона Эдвардса на турнире UFC 300.
«Но было принято решение отказаться из-за фактической невозможности нормально подготовиться. В это время идет месяц Рамадан», — сказал собеседник агентства, добавив, что схватка может состояться в будущем.

Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе 14 апреля 2024 года. Промоушен привлек к участию в юбилейном ивенте действующих и бывших звездных бойцов. В рамках UFC 300 заявлены поединки Чарльз ОливейраАрман Царукян, Иржи Прохазка — Александр Ракич, Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг и другие. В главной схватке подерутся Алекс Перейра и Джамал Хилл.

Махачев является обладателем чемпионского пояса в легком весе. В его активе 25 побед при единственном поражении. Эдвардс — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Он выиграл 22 боя, проиграл в трех, еще один поединок был признан не состоявшимся.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России сбили вертолет ВСУ с 20 десантниками на борту. Украинские военные пытались высадиться в Козинке

      Мобильный телефон взорвался в руках у российского школьника

      Явка избирателей на выборах президента превысила показатели 2018 года

      Памфилова рассказала о решении украинских граждан воссоединить Крым с Россией

      Еще семь дронов сбили в небе над российским регионом

      Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду

      Махачев отказался от объединительного боя на юбилейном турнире UFC

      Падение артиста цирка с огромного колеса во время выступления попало на видео

      Посольство России назвало изъятие Латвией документов избирателей издевательством

      Памфилова заявила о росте числа желающих проголосовать на фоне порчи урн

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше