Махачев отказался от объединительного боя на юбилейном турнире UFC

Боец Махачев отказался от объединительного поединка против Эдвардса на UFC 300

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев отказался от объединительного поединка на юбилейном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом рассказал представитель спортсмена, которого цитирует ТАСС.

В команде заявили, что им был предложен бой за два титула против британца Леона Эдвардса на турнире UFC 300.

«Но было принято решение отказаться из-за фактической невозможности нормально подготовиться. В это время идет месяц Рамадан», — сказал собеседник агентства, добавив, что схватка может состояться в будущем.

Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе 14 апреля 2024 года. Промоушен привлек к участию в юбилейном ивенте действующих и бывших звездных бойцов. В рамках UFC 300 заявлены поединки Чарльз Оливейра — Арман Царукян, Иржи Прохазка — Александр Ракич, Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг и другие. В главной схватке подерутся Алекс Перейра и Джамал Хилл.

Махачев является обладателем чемпионского пояса в легком весе. В его активе 25 побед при единственном поражении. Эдвардс — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Он выиграл 22 боя, проиграл в трех, еще один поединок был признан не состоявшимся.

