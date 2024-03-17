В США оценили сроки наращивания производства боеприпасов в ЕС

WSJ: ЕС сможет нарастить производство боеприпасов не раньше конца 2025 года

Европейские оборонные компании смогут нарастить производство боеприпасов не раньше конца 2025 года. Сроки восполнения боеприпасов Евросоюза (ЕС) оценила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации WSJ, производители стран ЕС испытывают проблемы с регулированием, сталкиваются со сбоями в цепочках поставок и с нехваткой рабочей силы, а также не получают в достаточном объеме госфинансирование.

Источники газеты в оборонной промышленности ЕС и чиновники утверждают, что для увеличения производства боеприпасов на уже действующем предприятии необходимо около двух лет, а для постройки новых заводов потребуется около пяти лет.

WSJ утверждает, что до середины 2023 года до 50 процентов всей оборонной продукции ЕС экспортировалось в третьи страны, а не в поддержку Киеву. По мнению журналистов газеты, в то же время Москва в 2024 году начнет производить почти в три раза больше боеприпасов большого калибра, чем США и Европа, вопреки жестким санкциям со стороны Запада.

15 марта стало известно, что страны ЕС в ближайшие дни пообещали выделить восьмой транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

