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14:42, 18 марта 2024Мир

В России оценили заявления об оказанной Макроном Путину услуге

Депутат Чепа назвал ошибкой идею Макрона отправить иностранные войска на Украину
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил слова французского политика Мануэля Бомпара о том, что своим призывом отправить западные войска на Украину президент Франции Эммануэль Макрон оказал услугу российскому лидеру Владимиру Путину. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал ошибкой высказанную французским президентом идею.

Ранее глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар объяснил, что ответ союзников Макрона на его слова об отправке иностранных военных на Украину продемонстрировал раскол внутри альянса. По мнению Бомпара, подобная реакция играет на руку России.

«Есть такая пословица в России "слово не воробей, вылетит — не поймаешь". Так вот Макрон, сделав такое заявление, естественно напугал и политиков, и граждан Франции. Наверняка он напугал и политических руководителей альянса НАТО, потому что мы сразу же услышали ответ из многих стран, что они не собираются [отправлять свои войска на Украину] и не хотят быть причастными к этому», — заявил Чепа, комментируя мнение французского политика.

Это очень серьезная ошибка Макрона. (...) Такие глупейшие заявления, тем более в канун Олимпийских игр, которые будут проходить во Франции

Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В конце февраля Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Однако в Европе выступили против такого шага.

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      Кирилл Садовский
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