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11:23, 19 марта 2024Среда обитания

Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

Генпрокуратура РФ потребовала национализировать 13 участков в Барвихе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, находившихся в пользовании санатория для государственных служащих «Барвиха». По мнению надзорного ведомства, они были незаконно приватизированы в начале 2000-х годов.

В конце января 2024 года заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев обратился в Одинцовский городской суд. Он подал иск «в целях устранения негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона».

По данным ТАСС, прокуратура требует вернуть государству около 100 гектаров земли, ранее принадлежавшей санаторию и позже разделенной на участки и проданной частным лицам и коммерческим структурам для строительства. Однако РБК утверждает, что речь идет о 13 конкретных земельных участках в составе 99 гектаров земель, закрепленных за лечебно-профилактическом учреждением. Общая площадь спорных земель, уточняет издание, составляет 8,02 гектара.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Участков могут лишиться шесть российских миллиардеров

По мнению Генпрокуратуры, в 2001 году общество с ограниченной ответственностью «Кантри-про», которое контролировала вице-президент Одинцовской торгово-промышленной палаты Екатерина Бакленева, присвоило 99 гектаров федеральной собственности, принадлежащих санаторию «Барвиха». В результате оздоровительное учреждение осталось без территории для прогулок. После этого компания поделила территорию на участки и распродала бизнесменам. В 2009-м фирму ликвидировали.

Среди владельцев участков на спорной территории — шесть российских миллиардеров, двое из которых попадали в списки Forbes. Согласно документам, стоимость каждой усадьбы составляет примерно 1-1,5 миллиарда рублей. Собственники недвижимости утверждают, что владеют ею на законных основаниях. По их словам, земли им передали взамен на реставрацию и реконструкцию исторического замка Майендорф в Барвихе и на постройку государственного объекта.

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Ответчиками по иску выступают основатель компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена одного из основателей отечественного оружейного бизнеса Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, а также бизнесмен Валерий Голдышев. Они приобрели участки в 2013-2022 годах. В качестве третьих лиц к делу привлечены Управление делами президента РФ и ФГБУ «Клинический санаторий "Барвиха"».

Если Генпрокуратура выиграет дело, то на месте участков снова будет парк для клиники-санатория.

Иск о национализации земель в Барвихе назвали беспределом

Девелопер Михаил Хубутия, проходящий третьим лицом по иску Генпрокуратуры, назвал беспределом требование о национализации земель в Барвихе. По словам предпринимателя, данную землю «хотят отобрать для коммерческого проекта».

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Хубутия также рассказал, что с бывшей женой Екатериной Джанашия (она выступает ответчиком) сохранил хорошие отношения и планировал переоформить на нее землю, чтобы построить лечебный спа-отель. «Однако Управление делами президента приняло решение разработать девелоперский проект на этом участке. Там есть старые дома, которые сдаются в аренду, там есть и новые дома, и идет большая стройка гостиницы», — заявил он, отметив, что «озабочен беспределом» и считает эту ситуацию безвыходной.

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      Варвара Кошечкина
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