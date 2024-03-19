МОК назвал максимальное число имеющих шанс выступить на ОИ россиян

Джеймс Маклауд заявил, что максимум у 55 россиян есть шанс выступить на ОИ

Максимум 55 российских спортсменов имеют шанс выступить на летних Играх 2024 года в Париже. Такое число ТАСС назвал директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

По его словам, у Белоруссии таких спортсменов 28. «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 — с белорусскими», — добавил Маклауд.

Ранее на Олимпийские игры отказались отбираться российские боксеры. Отечественные спортсмены не выступят на отборочных турнирах из-за необходимости получать нейтральный статус. С подобной позицией выступили также представители спортивной и художественной гимнастики.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.