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17:30, 19 марта 2024Экономика

Путин одобрил покупку российского актива международной золотодобывающей компании

Путин одобрил сделку по покупке российской компании Highland Gold

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Президент России Владимир Путин одобрил покупку российской фирмы «Хайлэнд Голд», принадлежащей одноименной международной золотодобывающей компании. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.

Специальное решение президента разрешает сделку по приобретению 100 процентов акций компании, которой на данный момент владеет Highland Gold Mining Limited.

Как отмечает ТАСС, золотодобывающая Highland Gold имеет проекты в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, а также Чукотском автономном округе. Ее пресс-служба пояснила агентству, что группа планировала ряд внутренних реструктуризаций, подпадающих под указ президента о запрете сделок по компаниям с участием в них иностранцев. Для этого и потребовалось особое разрешение Путина.

В конце 2023 года Highland Gold и ее руководитель и совладелец Владислав Свиблов попали под британские и американские санкции.

Свиблов приобрел 40 процентов компании летом 2020 года у миллиардера Романа Абрамовича и его партнеров.

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