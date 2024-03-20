Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:2
Завершен
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 3-й матч
Элина Аванесян
2:1
Завершен
Эрика Андреева
Майами (ж)
Локомотив
1:2
Завершен
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 3-й матч
Литва
Сегодня
00:00 (Мск)
Беларусь
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
3:7
Завершен
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
6:0
Завершен
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
07:58, 21 марта 2024Спорт

Бывший боец UFC назвал требуемую для полугода жизни в США сумму

Боец MMA Жумагулов заявил, что за полгода потратил около 70 тысяч долларов в США

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), казахстанец Жалгас Жумагулов назвал требуемую для полугода жизни в США сумму. Его слова приводит Legalbet.

Боец смешанного стиля (MMA) заявил, что за озвученный срок потратил около 70 тысяч долларов. «В Америке, если честно, очень дорого жить. А у меня ведь. получается, пять боев подряд было», — подчеркнул Жумагулов.

Жумагулов провел четыре поединка в UFC. Он потерпел три поражения и одержал одну победу. В своем последнем бою под эгидой организации Жумагулов уступил Манелю Капе из Анголы.

Жумагулов провел большую часть карьеры в России. Он становился чемпионом AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Всего на счету представителя Казахстана 15 побед при девяти поражениях в MMA.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Латвии внезапно начал заикаться. Что лишило политика дара речи?

      Нидерланды выделят Украине крупную сумму на боеприпасы для F-16

      19-летний россиянин изготовил наркотик и получил три года колонии

      В ЕС признали тяжелую ситуацию на поле боя на Украине

      Девушка сгоряча отомстила неверному бойфренду и пожалела об этом

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Российский военный получил пять лет колонии за уклонение от службы

      ФСБ задержала двух жителей Мариуполя за оправдание терроризма

      До застрявших в Приамурье горняков спустя двое суток пробурили скважину

      Торговля России и Японии обрушилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше