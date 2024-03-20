Бывший боец UFC назвал требуемую для полугода жизни в США сумму

Боец MMA Жумагулов заявил, что за полгода потратил около 70 тысяч долларов в США

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), казахстанец Жалгас Жумагулов назвал требуемую для полугода жизни в США сумму. Его слова приводит Legalbet.

Боец смешанного стиля (MMA) заявил, что за озвученный срок потратил около 70 тысяч долларов. «В Америке, если честно, очень дорого жить. А у меня ведь. получается, пять боев подряд было», — подчеркнул Жумагулов.

Жумагулов провел четыре поединка в UFC. Он потерпел три поражения и одержал одну победу. В своем последнем бою под эгидой организации Жумагулов уступил Манелю Капе из Анголы.

Жумагулов провел большую часть карьеры в России. Он становился чемпионом AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Всего на счету представителя Казахстана 15 побед при девяти поражениях в MMA.