Двойник Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о шопинге с принцем Уильямом

Двойник Кейт Миддлтон опровергла домыслы о ее появлении с принцем Уильямом

Двойник Кейт Миддлтон сообщила СМИ, что ее не было с принцем Уильямом во время шопинга недалеко от Виндзорского замка. Об этом пишет Daily Mirror.

43-летняя актриса Хайди Аган, которая более 12 лет выступала в качестве двойника Кейт Миддлтон на корпоративах, вечеринках и развлекательных мероприятий, опровергла слухи, согласно которым именно она появилась в недавнем видео с принцем Уильямом вместо его настоящей жены. Аган назвала спекуляции такого рода «безумными» и подчеркнула, что на 100 процентов уверена в подлинности кадров с Миддлтон. Кроме того, Аган отметила, что в день съемки была на работе — давала урок в театральном кружке.

Ролик с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, опубликованный 19 марта, стал свидетельством первого появления Кейт Миддлтон на людях после хирургической операции в январе и быстро распространился в СМИ на фоне многочисленных домыслов из-за ее долгого отсутствия в публичном пространстве.

На видео попал момент, когда принц Уильям и «пропавшая» Кейт Миддлтон возвращались домой из любимого фермерского магазина, расположенного примерно в километре от их резиденции — коттеджа Аделаида в поместье Виндзор. Миддлтон с мужем засняли из окна автомобиля идущими с покупками в сторону дома.