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16:17, 20 марта 2024Ценности

Подростки массово отказались от шампуня вопреки рискам для здоровья

New York Post: подростки массово отказались от шампуня и задали тренд в TikTok

Фото: Unsplash

Подростки массово отказались от использования шампуня вопреки возможным рискам для здоровья и задали тренд на платформе TikTok. Соответствующий материал публикует New York Post.

Популярные блогеры принялись публиковать ролики, в которых объяснили свой отказ от мытья головы шампунем. Инфлюэнсер
Кайноа Лам в видео заявил, что его волосы стали гуще после того, как он перестал пользоваться шампунем. В то же время блогер Хумза Ислам признался, что отказался от шампуня и кондиционера, но при этом очищает волосы водой ежедневно.

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Однако врачи предупредили читателей издания о возможных последствиях следования данному тренду. Дерматолог Анастасия Териану подчеркнула, что отказ от шампуня может привести к воспалению и шелушению кожи головы, которые придется лечить противогрибковым шампунем.

«Если вы не очищаете кожу головы должным образом, микробиом, или совокупность бактерий и грибков, живущих на коже головы, может стать несбалансированным. Отсюда — зуд и раздражение на коже. К тому же пот, масло и грязь блокируют фолликулы, из-за чего волосы перестают расти», — высказалась доктор в заключение.

Ранее российский стилист Иван Субота перечислил укладки, которые позволяют замаскировать грязные волосы. Специалист отметил, что удачно в таком случае будет смотреться тугой пучок.

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      Карина Черных
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