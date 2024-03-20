Поставки российского зерна в Европу рухнули

РИА Новости: экспорт российского зерна в ЕС упал почти вдвое в январе

По итогам января 2024 года суммарные объемы вывоза российского зерна в страны Евросоюза (ЕС) рухнули почти вдвое в сравнении с декабрьским показателем и сократились до 108 тысяч тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Несмотря на резкое снижение поставок, Россия вошла в топ-3 экспортеров по объему поставок зерна в европейские страны. По этому показателю РФ уступила лишь Украине и Канаде. Первая по итогам января поставила в ЕС 2,6 миллиона тонн (плюс 35 процентов в сравнении с декабрем), вторая — 271 тысячу. При этом вывоз канадского зерна в Европу упал за месяц на 25 процентов.

В пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС также вошли Молдавия (93 тысячи тонн) и Великобритания (77 тысяч тонн). В целом по итогам первого месяца этого года европейские страны приобрели у иностранных экспортеров 3,4 миллиона тонн этой продукции, сократив закупки на 12 процентов.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила о планах властей ЕС ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. По словам собеседников, эта мера позволит европейским странам снизить спрос на этот вид агропродукции и «успокоить фермеров». Ожидается, что за счет введения пошлин цены на импортное зерно поднимутся как минимум на 50 процентов.