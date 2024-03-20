Президент самой опасной страны мира захотел расширить авиасообщение с Россией

Президент Венесуэлы Мадуро дал указание расширить авиасообщение с Россией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро захотел расширить авиасообщение с Россией. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил министр по туризму самого опасного государства мира Али Эрнесто Падрон Паредес.

По его словам, глава латиноамериканской страны уже дал указание увеличить количество авиарейсов между Венесуэлой и Россией, чтобы летать в Боливарианскую республику можно было не только из Москвы, но и из Казани и Санкт-Петербурга.

Министр подчеркнул, что местные власти делают ставку на рост турпотока из РФ.

Ранее в марте российским туристам раскрыли стоимость отдыха в Венесуэле. По данным АТОР, весной 2024 года тур на 11 ночей с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется от 211 тысяч рублей на двоих. А от 220 тысяч рублей можно получить питание «все включено».