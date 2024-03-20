Геймеры назвали лучшую игру на PlayStation

God of War Ragnarök стала лучшей игрой по версии пользователей PlayStation

Компания Sony подвела итоги пользовательского голосования за лучшую игру на PlayStation. Результаты опубликованы в соцсети X корпорации.

Лучшей игрой по версии подписчиков аккаунта Sony в X назвали God of War Ragnarök. Игра победила в голосовании, выйдя в финал вместе с другим тайтлом серии — God of War. В четверку лучших игр по версии геймеров также попали The Last of Us Part I и Ghost of Tsushima.

В расширенном списке лучших игр оказались Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man 2, R & C: Rift Apart, Horizon Zero Dawn и Returnal. В финальном голосовании за лучшие эксклюзивы для PS приняли участие поти 40 тысяч пользователей сети.

God of War — серия видеоигр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Первая игра линейки вышла в 2005 году. God of War Ragnarök появилась на консолях PlayStation 4 и 5 в ноябре 2022 года.

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