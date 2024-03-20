Стюардесса подралась с коллегой вдвое старше из-за измены бывшего парня

Стюардесса Qantas подралась с коллегой, которая старше ее вдвое, из-за измены бывшего парня. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 24-летняя Арабелла Кимберли Мэй Лэнсдаун узнала, что ее бывший молодой человек занимался сексом с ее 50-летней коллегой, имя которой не раскрывается. Она поехала к ней домой и ударила по лицу несколько раз. В результате женщине понадобилась операция, ей в голову вставили титановые пластины.

Суд приговорил нападавшую к 18 месяцам заключения и выплате компенсации пострадавшей в размере двух тысяч долларов (162 тысячи рублей).

Ранее стюардесса популярной российской авиакомпании сделала фото в фирменной униформе и взбудоражила иностранных пользователей сети. На фотографии видно, что бортпроводница одета в голубое платье без рукавов и белую рубашку.