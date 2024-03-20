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15:48, 20 марта 2024Путешествия

Стюардесса подралась с коллегой вдвое старше из-за измены бывшего парня

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Стюардесса Qantas подралась с коллегой, которая старше ее вдвое, из-за измены бывшего парня. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 24-летняя Арабелла Кимберли Мэй Лэнсдаун узнала, что ее бывший молодой человек занимался сексом с ее 50-летней коллегой, имя которой не раскрывается. Она поехала к ней домой и ударила по лицу несколько раз. В результате женщине понадобилась операция, ей в голову вставили титановые пластины.

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      Зарина Дзагоева
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