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11:50, 20 марта 2024Спорт

В Госдуме дали совет отстраненному от ОИ за фото с плакатом против нацизма борцу

Свищев посоветовал судиться отстраненному от ОИ за фото с плакатом Евлоеву

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил отказ Олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву в допуске к квалификационному турниру Игр-2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Политик посоветовал спортсмену подать в суд. «Отстранять спортсмена за фото с плакатом — полное хамство. Такого никогда не слышал», — заявил Свищев.

Об отстранении Евлоева от квалификации ОИ ранее сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. По его словам, это произошло из-за фотографии на фоне плаката «Нет нацизму!». По версии СЭ, на плакате была надпись «Zа мир без нацизма».

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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