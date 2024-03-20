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17:47, 20 марта 2024Спорт

В Канаде назвали потрясающим решение лишить Россию бронзы командного турнира ОИ

Гиллес назвала решение Канады подать апелляцию на результат ОИ-2022 потрясающим

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес, выступащая в танцах на льду с Полем Пуарье, высказалась о лишении сборной России бронзы командного турнира на Олимпийских играх 2022 года. Ее слова приводит Reuters.

Спортсменка назвала потрясающим решение Канады подать апелляцию на результат ОИ. Она посчитала, что решение касается всех спортсменов, которые с ранних лет не употребляли допинг. «Речь идет о большем, нежели просто медаль», — заявила она.

26 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции по перераспределению медалей командного турнира. Три из них направлены из России с просьбой оставить команде золото, еще одна — из Канады с требованием присудить им бронзу.

30 января медали были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов российской фигуристки Камилы Валиевой, нарушившей антидопинговые правила. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

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      Анастасия Борисова
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