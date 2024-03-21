Историк высказался об отмене пуска «Союза»

Железняков: пуск ракеты с экипажем на обратном отсчете отменили в России впервые

Отмена пуска ракеты с экипажем во время обратного отсчета произошла в российской пилотируемой космонавтике впервые. Об отмене пуска ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25» высказался историк Александр Железняков, передает РИА Новости.

«Непосредственно когда обратный отсчет идет, когда уже была объявлена пятиминутная готовность, — кажется, такого не было никогда», — сказал он.

На борту корабля находились участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Пуск ракеты должен был состояться в 16:21 по московскому времени. Корабль планировали вывести на околоземную орбиту в 16:30.

Ранее в трансляции НАСА сообщили, что запуск корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции отменен из-за не включившихся вовремя двигателей ракеты «Союз-2.1а». Пуск автоматически отменили за 20 секунд до старта.