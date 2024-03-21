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12:43, 21 марта 2024Интернет и СМИ

Названа дата прощания с Василием Уткиным

Прощание с Василием Уткиным пройдет 23 марта в ЦКБ при президенте России

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Футбольный клуб (ФК) «Эгриси» назвал дату и место прощания со спортивным комментатором, журналистом Василием Уткиным. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале клуба.

«Прощание с Василием Уткиным пройдет по адресу улица Маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России», — говорится в сообщении футбольного клуба, президентом которого был журналист. Уточняется, что церемония прощания пройдет в субботу, 23 марта, с 11:00 до 14:00.

Ранее стали известны подробности о жалобах Уткина на самочувствие. По данным СМИ, 19 марта журналист вызвал скорую помощь и рассказал медикам, что в течение трех последних дней у него была сильная одышка. Он также пожаловался на сбитое дыхание и пересохший рот.

О том, что Уткин ушел из жизни, стало известно вечером 19 марта. Сообщалось, что предварительной причиной стала тромбоэмболия легочной артерии. Врачи дважды пытались реанимировать журналиста.

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      Маргарита Щигарева
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